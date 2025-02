Si sente male e va al Pronto soccorso, nell’attesa prova a derubare il bar: denunciato

Un marocchino clandestino, colto da malore, si è recato al pronto soccorso lamentando vari sintomi. In attesa della visita, il 25enne ha cercato di rubare il fondo cassa del bar dell’ospedale, ma è stato sorpreso da una guardia giurata che ha chiamato il 112.

È accaduto l’altra mattina alle 5. L’uomo è stato portato in caserma e denunciato per tentato furto e per aver violato la legge Bossi-Fini, poi accompagnato all’Ufficio immigrazione per l’espulsione.

Per la cronaca: le sue condizioni di salute apparivano ottime.