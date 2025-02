Travolto sulle strisce davanti al cimitero, ottantenne in condizioni gravi

Sono gravi le condizioni del pedone investito attorno alle 11.30 di oggi in via Caorsana, proprio davanti al cimitero urbano. Secondo le prime ricostruzioni, affidate alla polizia locale, un ottantenne stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali, venendo travolto da una vettura che procedeva verso il cavalcavia. È stato soccorso dai mezzi del 118, che lo hanno portato in Pronto soccorso.

La viabilità è stata temporaneamente interrotta per consentire agli agenti di effettuare i rilievi, si sono formate lunghe code progressivamente smaltite con la riapertura della strada.