Vertigini: cosa fare quando il mondo gira, stasera se ne parla a “Star bene”

“Mi manca la terra sotto i piedi, mi gira la testa, mi sembra di stare in barca”. A tutti noi è capitato, almeno una volta nella vita, di soffrire di vertigini, quella strana sensazione di movimento dell’ambiente circostante o del nostro corpo rispetto a ciò che ci sta intorno. Questa condizione incide su circa il 5% delle prestazioni ambulatoriali. Quali sono le cause e le terapie oggi disponibili per risolvere il problema? Ne parlano a “Star bene”, la trasmissione di Telelibertà in onda stasera alle 21.00 e condotta dalla giornalista Marzia Foletti, le dottoresse della Casa di Cura Piacenza Anna Lisa Giannuzzi Otorinolaringoiatra – Neurotologa ed Elisabetta Rebecchi Otorinolaringoiatra – Vestibologa insieme al professor Luigi Cavanna e a Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group.

Le vertigini sono una sensazione di instabilità o di movimento anomalo. L’impressione è che l’ambiente circostante stia ruotando o che la persona stia per cadere. Questo disturbo può essere acuto o cronico, e la sua intensità può variare da lievi episodi di disorientamento a veri e propri attacchi debilitanti. Le vertigini possono essere causate da una serie di fattori legati sia a condizioni fisiche che psicologiche. Uno dei disturbi più frequenti è la vertigine parossistica posizionale benigna, che si manifesta quando i cristalli di calcio presenti nell’orecchio interno si spostano in modo anomalo. In alcuni casi, le vertigini possono anche essere legate a fattori psicologici, come l’ansia e lo stress, che amplificano la percezione di instabilità.