A Piacenza la mostra “Com’eri vestita?”: “Una domanda che è già violenza”

“Non è mai una questione di abiti e cambiarli non potrà mai portare pace e conforto alle sopravvissute”.

Sono le parole che accompagnano la mostra “Com’eri vestita?”, l’installazione artistica itinerante realizzata da Cerchi d’Acqua, Centro Antiviolenza di Milano anche a Piacenza, allo spazio espositivo della biblioteca Passerini-Landi.

Diciassette vestiti posseduti da altrettante donne che hanno subito violenza nella loro vita, donati per trasmettere un messaggio di speranza, quello di essere finalmente le ultime ad aver passato un’esperienza del genere. “Portiamo questa mostra anche nelle scuole italiane – ha spiegato Paola Conversano, di Cerchi d’Acqua – il nostro messaggio è che questa violenza è un problema culturale e di una società patriarcale. C’è una cultura da cambiare, proprio la domanda “come eri vestita?” ce lo fa capire, puntando il dito su chi la violenza l’ha vissuta e non su chi l’ha attuata”.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino all’8 marzo: orari lunedì 14-21, martedì-venerdì 9-21 e sabato 9-19.