Da lunedì chiusi l’ultimo tratto di Corso Europa e l’ingresso alla tangenziale

Il Comune di Piacenza comunica che inizieranno lunedì prossimo, 3 marzo, i lavori di sistemazione del selciato nel tratto di corso Europa compreso tra la rotatoria all’intersezione con via Visconti (esclusa dalle modifiche alla viabilità) e la rotatoria di connessione con la tangenziale Sud, che sarà invece oggetto di limitazioni al traffico.

Dalle 8.00 di lunedì mattina, pertanto, sarà vietata la circolazione – per tutti i tipi di veicoli – nel tratto di corso Europa in questione, così come nella rotatoria formata da corso Europa e dalle entrate e uscite della tangenziale Sud. Potranno accedere solo i mezzi provenienti da Sud (altro tratto di corso Europa), immettendosi verso Est in direzione Farnesiana e San Lazzaro, così come potranno utilizzare l’uscita sull’altro tratto di corso Europa gli automobilisti che già percorrono la tangenziale.

La durata massima del cantiere è stimata tra i 7 e i 15 giorni, compatibilmente con le condizioni meteo, ma la riapertura avverrà con anticipo se lo stato di avanzamento dei lavori lo consentirà.