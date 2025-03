Hospice di Borgonovo, 362 confezioni di farmaci regalate dal Banco Farmaceutico

Grazie ai volontari del Banco Farmaceutico, e a tutte le persone che hanno aderito, sono state raccolte 362 confezioni di farmaci per l’hospice di Borgonovo.

Si tratta di scatole di vitamine, pomate, bastoncini per la pulizia del cavo orale. Tutti prodotti da banco che in precedenza il personale dell’hospice aveva suggerito agli organizzatori dell’iniziativa, quali prodotti maggiormente necessari.

Quest’anno alla raccolta benefica pro hospice hanno aderito tre farmacie di Castel San Giovanni, Bozzi, Garavani e Il Castello, e la farmacia Oldrini di Borgonovo.

Prodotti che non tutti i malati possono permettersi

“In alcuni casi – dicono i responsabili della Casa per le cure palliative – si tratta di prodotti relativamente costosi, che non vengono forniti dal servizio sanitario e che non tutti i pazienti possono permettersi”.