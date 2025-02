Nuovo consiglio direttivo per l’Avis di Vernasca, Biolchi eletto presidente

Cambio di direttivo per la sezione Avis di Vernasca, alla scadenza del mandato quadriennale. Il neo-presidente Mauro Biolchi traccia la linea per il futuro: “Vogliamo proseguire il lavoro fatto da Cesare Bersani in questi anni, sperando di aumentare il numero dei donatori, soprattutto tra i giovani”.

Prima del passaggio di testimone lo stesso Bersani, nell’assemblea convocata al Centro Visita della Via Francigena, ha presentato la relazione del consiglio sull’attività svolta e il bilancio consuntivo 2024.

Dalle statistiche regionali dall’Avis Emilia-Romagna, tra i tanti numeri, si evince che la provincia di Piacenza ha un totale di 8.971 donatori soci e nel 2024 a livello provinciale sono state fatte 14.752 donazioni (a Vernasca 176).

“Solo 2.185, in provincia, quelle di plasma: l’aumento nazionale è una soddisfazione, ma l’Italia non ne è ancora autosufficiente, come è per il sangue”, spiega Bersani.

I COMPONENTI DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Sette, in totale, i membri del consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2028: Marco Berelli (tesoriere), Mauro Biolchi, Paolo Corsini (vicepresidente), Gianluca Cavozzi, Francesca Fochi, Valentina Illica Magnani (segretaria) e Roberto Sesenna. A loro si aggiungono tre consiglieri supplenti: Giuseppe Bertoncini, Giovanni Guerini Rocco e Sabrina Saltari. “Porteremo avanti i valori dell’Avis, ovvero esserci e donare, sangue e plasma”, conclude Biolchi.