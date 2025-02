Solleciti e ricorsi per liste d’attesa troppo lunghe, aperti due “Sportelli tutela salute”

Aspettare per eseguire un esame, una visita, un ricovero o un intervento, può generare inquietudine e preoccupazione nei pazienti. Se poi le aspettative vengono disattese per difficoltà o impossibilità a prenotare, o per tempi di attesa troppo lunghi, lo stato di apprensione diventa vera e propria ansia. In situazioni che al contrario richiederebbero calma e serenità. E tempestività.

Per un aiuto in queste situazioni il Coordinamento piacentino salute e medicina territoriale, già da qualche anno disponibile online e al telefono a dare informazioni e supportare i cittadini per pratiche di sollecito o ricorso, ha istituito anche due “Sportelli tutela salute” in città, uno presso la Coop Infrangibile di via Alessandria 19, l’altro presso la sede Legambiente di via Giordani 2.

Importante portare con sé la prescrizione del medico, documento di identità e tesserini sanitario, ed eventuali risposte del Cup.