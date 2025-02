Una fila di 59 micropali nel terreno renderà agibile tutto il cimitero di Pievetta

Una fila di 59 micropali piantati a 9 metri di profondità nel terreno sosterrà le mura del camposanto di Pievetta.

Sono partiti, e si concluderanno entro la fine della primavera, i lavori per il consolidamento delle mura del cimitero. I lavori riguardano il particolare il lato est, quello le cui cappelle e loculi erano solcati da grosse crepe. Tutta colpa del “restringimento” del terreno sottostante che a lungo andare aveva provocato grossi cedimenti.

Lo stato precario in cui si trovano alcune cappelle cimiteriali aveva indotto i frequentatori del piccolo camposanto a protestare e lamentarsi in più occasioni, tanto che erano stati avviati alcuni interventi tampone. La posa dei micropali dovrebbe dare finalmente una risposta definitiva ai problemi strutturali.

Al momento un’area del cimitero di Pievetta, quella sul lato est interessata dal cantiere, è inagibile. “La ditta appaltatrice delle operazioni cimiteriali – si legge in una nota degli uffici tecnici comunali – è stata in ogni modo avvisata che, per esigenze dovute a funerali o particolari ricorrenze, la ditta esecutrice è a disposizione per garantirne lo svolgimento”