Vetrina sfondata con l’auto e razzia di sigarette: assalto alla tabaccheria di Sarmato

Assalto notturno alla tabaccheria di Sarmato. Alle tre un boato ha svegliato molti residenti: un’auto ha sfondato la vetrina, dalla vettura sono scesi due malviventi incappucciati che sono entrati nel negozio e hanno fatto incetta di sigarette. Un’azione fulminea, durata un paio di minuti, che ha consentito ai ladri di portare via circa tremila euro di merce. Poi sono risaliti in auto (alla guida c’era un terzo complice) e sono scappati in direzione dell’argine del Po. Sul posto le guardie giurate e i carabinieri, che hanno avviato le indagini.