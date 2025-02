Villa Verdi, firmato l’atto ufficiale di esproprio: passa definitivamente allo Stato

Nella giornata di oggi, venerdì 28 febbraio, c’è stato il passaggio di proprietà: lo Stato ha espropriato a Villanova Villa Verdi, immobile appartenuto al Maestro Giuseppe Verdi, chiuso ormai da due anni e mezzo.

Sul posto erano presenti Maria Luisa Laddago, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, Luciana Scrivano, Agenzia del Demanio, il sindaco Romano Freddi, sindaco di Villanova, oltre i rappresentanti legali di due degli eredi.

“Oggi è una giornata importante, perché la villa, tramite l’esproprio, passa dal Demanio allo Stato. Abbiamo immediatamente stanziato 370.000 euro di finanziamento per procedere ai primi lavori urgenti. I primi lavori di messa in sicurezza cominceranno molto presto, probabilmente a marzo. Saranno interventi speditivi utili al passaggio ai musei” queste le parole della soprintendente Maria Luisa Laddago.

Nonostante l’esproprio, non è stata ancora trovata un’intesa totale sulla somma da corrispondere agli eredi. Dal Ministero dovrebbero arrivare quasi 8 milioni di euro, ma due dei quattro eredi, non sono d’accordo.

“Non siamo soddisfatti in primis dello strumento utilizzato, perché tutti gli eredi inizialmente volevano vendere, ma lo Stato ha deciso di espropriare. Siamo soddisfatti che la villa vada in mano pubblica. L’indennità proposta dallo Stato è eccessivamente bassa. Abbiamo nominato il tecnico di parte, il Ministero nominerà il suo e poi ci sarà l’istanza del presidente del Tribunale di Piacenza per la nomina del terzo tecnico. Il collegio formato da questi tre tecnici stabilirà l’indennità corretta” così l’avvocato Gianantonio Belli, legale di Angiolo Carrara Verdi.