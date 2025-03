Ai residenti di Boscone Cusani i mattoni abbattuti per creare la nuova piazza

Un giorno in più per votare online e un dono speciale per gli abitanti: un mattone degli edifici demoliti, avvolto nelle pagine di Libertà che raccontano la trasformazione di Boscone Cusani, frazione di Calendasco dove l’amministrazione ha abbattuto edifici fatiscenti per creare una nuova piazza e un assetto urbano rinnovato.

Dopo la grande partecipazione al voto per la scelta dei nuovi nomi delle vie, si potrà esprimere la propria preferenza online fino a domenica sera su partecipazioni.emr.it.

Il risultato sarà annunciato in un evento pubblico l’8 marzo, durante il quale saranno distribuiti ai residenti che lo vorranno, come ricordo, i mattoni degli edifici demoliti avvolti dalle pagine di Libertà.

Intanto, prosegue la rimozione del materiale di risulta, e il paese appare già più luminoso e aperto. E dalle immagini dei droni si intravede lo spazio della futura piazza.