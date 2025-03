Cavo tranciato durante i lavori per la fibra, telefoni muti in Alta Val Tidone

Un cavo tranciato a Borgonovo crea il caos in tutta l’alta valle. A causa di un cavo della rete Lepida, tranciato per errore a Borgonovo durante i lavori per la posa della fibra ottica, da Strà fino a Pianello, Trevozzo Nibbiano e anche oltre sono saltati i collegamenti internet e telefonici. Le sedi dei comuni di Pianello e NIbbiano sono isolate. Sono saltati anche i collegamenti di telefonia mobile e in particolare quelli gestiti da Tim e a cascata dagli operatori che si appoggiano sulla stessa linea.

Disagi ovunque

Oltre alle sede dei due comuni, sono rimasti senza collegamenti telefonici e internet, o comunque con collegamenti a singhiozzo, anche scuole, istituti di credito, negozi con anche terminali Pos fermi. Disagi anche negli uffici postali e per decine di famiglie i cui telefoni sono rimasti muti.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’