Croce Rossa di Piacenza, 300 partecipanti al corso di formazione

Una “grande famiglia” che ha al suo fianco preziosi alleati. Quasi 300 tra volontari e dipendenti hanno partecipato al corso di aggiornamento promosso dal Comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana, una giornata che ha trattato diversi temi grazie a chi collabora ogni giorno per garantire un servizio completo ai cittadini.

Il presidente Giuseppe Colla, che ha introdotto i relatori insieme al prefetto di Piacenza Paolo Ponta, ha fatto il punto della situazione: “Attualmente la CRI conta 1300 soci e 80 dipendenti, oggi è un momento istituzionale e non solo un corso di formazione: qui si incontrano soci e delegati delle varie sedi e per noi è una giornata plenaria in cui io vorrei ringraziare tutti i volontari e dipendenti che sono il motore dell’associazione. Cosa ci sta più a cuore? Poter trattare le persone con le quali abbiamo a che fare, avere il giusto impatto per dialogare con loro. Serve sempre la corretta modalità per incontrare la gente che ha bisogno di noi, penso sia la cosa più importante al di là della formazione”.