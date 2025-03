Frana di Lubiazze, servono 50mila euro per sistemare la strada

Servono 50mila euro per mettere in sicurezza la frana che ostruisce la strada di Lubiazze di Pecorara. Tecnici comunali e del Servizio regionale di protezione civile, tra cui un geologo, al termine di un sopralluogo hanno ipotizzato un primo intervento di somma urgenza. Serve creare una rete di canali in grado di catturare le acque ed evitare che scorrano sotto la frana, rimettendola in moto.

Nel frattempo resta in vigore l’ordinanza di chiusura della strada. comunale tra Lubiazze di Sopra e Lubiazze di Sotto. Il tratto interessato è lungo circa 200 metri.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’