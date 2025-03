Guado di Sigerico, dalla cena benefica seimila euro per il nuovo taxi-fluviale

Gli organizzatori la definiscono “una goccia nel mare”, ma la cifra raccolta alla cena benefica per il Guado di Sigerico è tutt’altro che modesta: oltre seimila euro per ricomprare la barca del “taxi fluviale” della via Francigena distrutta dalla corrente del Po. Giovedì sera, all’agriturismo Casa Nuova di Niviano, l’evento ha riunito più di 70 persone, raccogliendo 4.320 euro, a cui si aggiungono duemila euro donati dalla ditta Elios Ambiente.

L’iniziativa, organizzata da Valter Bulla, Giovanni Struzzola e il gruppo di amici del circolo Biffulus, ha dimostrato quanto il servizio di taxi fluviale di Danilo Parisi, attivo da oltre vent’anni sulla via Francigena, sia apprezzato.

Tra i presenti, il prefetto di Piacenza Paolo Ponta e la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo.

Il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi ha ritirato l’assegno e sta cercando fondi per una nuova barca. Anche il sindaco di Senna Lodigiana, Gianmario Molinari, organizzerà presto una cena per raccogliere altri contributi.