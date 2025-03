Il corredo della nonna a sostegno della Caritas tra lenzuola e salviette ricamate

Alzi la mano chi non prova un pizzico di nostalgia per le vecchie tovaglie, le lenzuola ricamate e le camicie da notte di una volta, insomma di tutto ciò che faceva parte del corredo della nonna. Questo è il posto giusto, si chiama “Il banco della nonna” ed è il mercatino solidale organizzato dall’associazione Carmen Cammi per questo fine settimana al Centro “Il Samaritano”, il cui ricavato servirà come sempre a sostenere la Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio.

“Tutto nasce dal fatto che, tra le tante cose che i piacentini portano con grande generosità alla Caritas, arriva anche un bel numero di oggetti che facevano parte dei vecchi corredi delle nonne e magari anche delle bisnonne – ha spiegato Anita Natali, una delle organizzatrici dell’evento –. Abbiamo pensato così di dare un valore particolare a tutto questo organizzando un mercato solidale ben specifico. Qui i cittadini possono trovare dunque vecchie lenzuola che sono bellissime perché tutte ricamate, salviette, camicie da notte di una volta che adesso le ragazze possono utilizzare per andare al mare come copricostume, splendide tovaglie e copriletti”.

Il mercatino rimarrà dunque aperto anche domenica 2 marzo dalle ore 10 alle 18.