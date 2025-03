La denuncia di una giovane: “Seguita e importunata due volte alla sera in viale Dante”

Seguita, importunata e afferrata per un braccio.

√ą quanto accaduto a una ragazza di 27 anni una sera dei giorni scorsi in viale Dante, a Piacenza. Non una volta sola, ma addirittura due in pochi giorni, oggetto delle attenzioni pericolose di uomini differenti.

La giovane, che lavora come impiegata e rientra a casa attorno alle 20.30, abita in viale Dante da un paio di mesi: “La situazione √® insostenibile”.

Nel primo caso, √® stata a lungo pedinata da uno sconosciuto e solo quando √® arrivata al cancello di casa, si √® fermato: “Ero sola e c’era buio. Era di statura bassa e portava un cappuccio in testa. Ho temuto che mi saltasse addosso, ne avrebbe avuto tutto il tempo e forse anche l’intenzione.‚ÄĚ

Qualche sera dopo, all’inizio di questa settimana, la 27enne, tornando a casa, √® stata nuovamente pedinata da un altro uomo: “Era alto e completamente a volto scoperto. Ha cominciato a seguirmi, quando sono arrivata al cancello mi ha afferrata per un braccio cercando di trattenermi e ha continuato a importunarmi. Alla fine sono riuscita ad aprire il cancello e ad allontanarmi”.

La giovane si è così rivolta a Libertà chiedendo maggiori controlli che possano aumentare la sicurezza della zona, in particolare nelle ore serali, con il calare del buio e la chiusura dei locali.

