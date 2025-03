Percosse, furto aggravato e guida in stato di ebbrezza: tre arresti in provincia

Condannato per percosse, lesioni personali ed estorsione e reati commessi dal marzo 2013 al febbraio 2016, è stato arrestato dai carabinieri e portato alle “Novate” un milanese di 48 anni, da poco domiciliato a Cortemaggiore. L’uomo deve sconterà 4 anni e 4 mesi di reclusione.

Nei giorni scorsi, a Gragnano, i carabinieri del reparto operativo di Piacenza, hanno invece rintracciato ed arrestato un giovane disoccupato 35enne, colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal tribunale di Piacenza. Il giovane deve scontare la pena di tre anni e otto mesi di reclusione per furto aggravato e maltrattamenti contro i familiari commessi in provincia di Piacenza fra il 2012 e il 2020.

Infine, i carabinieri di San Nicolò, hanno suonato a casa di un 41enne per eseguire un ordine di carcerazione. Il giovane era sottoposto all’affidamento in prova sino al marzo 2026 in quanto condannato dal tribunale di Milano per guida in stato di ebbrezza. Considerato che più volte è stato pizzicato nell’inosservanza alle prescrizioni cui era sottoposto: spesso assente dal domicilio in orario notturno, solito frequentare pregiudicati o tossicodipendenti, l’autorità giudiziaria nel sospendere la misura provvisoria dell’affidamento al servizio sociale ha emesso l’ordine di carcerazione.