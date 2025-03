Villa Verdi in mano allo Stato, ministro Foti: “Finalmente a disposizione della comunità”

Villa Verdi è patrimonio dello stato italiano. Il verbale di consegna è stato firmato nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 febbraio, e a breve partiranno i primi interventi di messa in sicurezza della dimora del Maestro a Sant’Agata.

“Con la consegna delle chiavi, Villa Verdi entra ufficialmente a far parte del patrimonio dello Stato italiano – l’intervento del ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Tommaso Foti -. Si conclude così il percorso di esproprio, volto a rendere nuovamente fruibile alla comunità un bene di inestimabile valore culturale e storico. La residenza nella campagna piacentina di Giuseppe Verdi, che proprio in questi luoghi è ricordato anche come insigne agricoltore e generoso benefattore, potrà tornare ad essere meta ambita per cittadini italiani e non, opportunamente oggetto di un percorso di valorizzazione volto a rafforzarne il ruolo di riferimento nella storia e nella cultura musicale italiana”.