Centro sportivo di Perino: verrà demolito il tetto del bar, salva la club house

La recente interrogazione del gruppo di minoranza “Rinnovamento in Comune” in merito al centro sportivo di Perino solleva ulteriori questioni su una storia già complessa di suo. Procediamo per gradi. Il centro sportivo è un punto nevralgico e prezioso per tante attività sportive e di svago che rendono Perino un luogo molto ambito, d’estate e non solo. A uno sguardo più attento, però, la situazione diventa sfuocata, con decenni di intricati percorsi burocratici e tanti enti costretti a dialogare tra loro.

Dalla risposta alla recente interrogazione emerge che, al momento, nulla verrà demolito, anzi, si attende la sanatoria. L’unica eccezione, come si legge nell’atto, è “la struttura destinata a bar facente capo all’impianto natatorio”. Anzi, la sua ricostruzione eventuale sarà a carico del gestore. Il motivo? Nella replica, la sindaca Ester Pugni sottolinea che lei stessa, nella sua precedente veste di responsabile dell’ufficio tecnico, ha sempre espresso “il proprio diniego alla realizzazione di una costruzione senza relativa autorizzazione”.

Salva la Club House

Salva, invece, la cosiddetta club house poiché la struttura è stata “costruita con autorizzazione provvisoria (rilasciata dal comune di Travo) e verrà chiesto alla sovrintendenza di trasformarla in definitiva rispettando le prescrizioni che verranno imposte”.

L’ARTICOLO DI IRINA TURCANU SU LIBERTÀ