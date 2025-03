Comunità alloggio Jacopo da Pecorara, grazie al Pnrr nuovi bagni, pavimenti e infissi

Nuova veste per la comunità alloggio Jacopo da Pecorara, ma soprattutto maggiore confort per gli anziani ospiti.

Al termine di un intervento costato qualche disagio agli anziani che abitano nella struttura protetta, le camere al secondo piano sono ora decisamente più confortevoli. Nuovi bagni, nuovi infissi e pavimenti, nuovi impianti, arredi nuovi di zecca e un televisione per ogni camera.

Il tutto grazie a 300 mila euro di fondi Pnrr riconosciuti “ad una struttura per noi fondamentale” dice il sindaco Franco Albertini.

Alla progettazione ha lavorato Giuseppe Oddi e insieme a lui Massimo Parenti (impianti meccanici) e Nicolò Centri (impianti elettrici). I lavori li hanno messi a terra Edilvaltidone e Imieci.

A breve un appartamento per il co-housing sociale

La ristrutturazione del secondo piano è un primo tassello. “Al primo piano presto avvieremo i lavori per un appartamento per il co-housing sociale” dice Albertini. Un appartamento cioè per la coabitazione tra anziani autosufficienti.

