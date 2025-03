Rottofreno, i commercianti fanno squadra: “Dialogo con le pro loco e nuovi eventi”

Baristi e parrucchiere a braccetto per inseguire acquisti convenienti e istituire il “giorno a tema”. È una delle idee del comitato dei commercianti di San Nicolò che raggruppa anche Rottofreno, Santimento e Centora. L’organismo, dopo anni di languore, è stato riformato a fine 2023. Spiega il presidente Gianguido Pansini: “L’anno scorso è servito tutto per riorganizzarci. A Natale siamo riusciti a lanciare il concorso ‘Acquista vicino, viaggia lontano’ che ha avuto tanto successo. Quest’anno vorremmo convocare riunioni di merceologie diverse, ma con alcune affinità per proporre attività in gruppo. Perché guardando solo il proprio orticello si compie poca strada”.

L’aperitivo del mercoledì

Ad esempio, estetiste, parrucchiere e barbieri potrebbero accorparsi ai baristi in un gruppo di acquisto per pagare le merci a prezzo inferiore. Ipotizza Pansini: “Con il risparmio, si potrebbero istituire i mercoledì d’aperitivo a prezzi calmierati”. In una serata di solito tranquilla, ci si fa belli e si esce come nel fine settimana.

dialogo con comune e pro loco

Altro passaggio è l’ampliamento, grazie a un’apertura agli artigiani. “Imbianchini e fabbri sono categorie al servizio dei consumatori. Giusto che entrino nel comitato e partecipino agli eventi”. E serve più dialogo con l’amministrazione comunale di Rottofreno e le tre Pro loco del territorio. “Le manifestazioni potrebbero coinvolgere maggiormente i commercianti – conclude Pansini -. Vorremmo chiedere se qualcuno fosse interessato a riproporre la sfilata di moda che avveniva anni fa oppure musica più giovane del ballo liscio, almeno quella degli anni Novanta. I nostri iscritti suggeriscono di sfruttare meglio a San Nicolò anche piazza della Pace e piazza Maserati”.

