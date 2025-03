“Senza Elisa”: stasera alle 21 l’ultima puntata della docuserie di Telelibertà

Suscita ancora forte emozione il ricordo del momento in cui ha dovuto comunicare alla famiglia che Elisa non c’era più: il capitano dei carabinieri Camillo Calì si è commosso nella registrazione della docuserie intitolata “Senza Elisa”, dedicata al femminicidio di Elisa Pomarelli, la 28enne di Borgotrebbia uccisa dal 45enne Massimo Sebastiani il 25 agosto del 2019. E’ stato uno dei momenti più toccanti del secondo episodio andato in onda domenica scorsa su Telelibertà.

Nella puntata sono stati trasmessi anche gli audio originali della confessione di Sebastiani davanti al pm Ornella Chicca e le immagini dell’abitazione di Sebastiani a Campogrande di Carpaneto girate dalla psicologa forense Roberta Bruzzone. La terza e ultima puntata andrà è in programma questa sera alle 21. La drammatica vicenda scosse tutta la comunità. Dopo un pranzo a Ciriano di Carpaneto, il 25 agosto 2019 di Elisa Pomarelli si persero le tracce. Dalla sera sparì anche Massimo Sebastiani. A lanciare l’allarme fu Maurizio Pomarelli, padre di Elisa. Seguirono 13 giorni di ricerche prima dell’arresto e della confessione del 45enne, successivamente condannato a 20 anni di carcere.

La prima puntata della docuserie prodotta da Telelibertà è stata incentrata sul ricordo di Elisa Pomarelli attraverso i racconti della sorella Debora e delle amiche Arianna Belforti e Francesca Dallavalle. Il secondo episodio, attraverso le testimonianze dell’avvocato Mauro Pontini e dello psicoterapeuta Marco Murgia, ha analizzato la figura di Massimo Sebastiani, l’operaio si era invaghito della giovane che non corrispondeva i suoi sentimenti. I giornalisti del Gruppo Libertà Nicoletta Marenghi, Paolo Marino e Marcello Pollastri hanno narrato la vicenda dalla notizia della scomparsa fino al processo. La docuserie prodotta da Telelibertà è stata ideata dal regista Gianfranco Di Silvestro, il montaggio porta la firma di Sara Groppi e la colonna sonora di Morgan Soares.

A stretto contatto il regista Di Silvestro ha lavorato Davide Franchini, cameraman piacentino da 18 anni nel team di Telelibertà dopo aver frequentato una scuola di cinema a Milano per operatore di ripresa e direttore della fotografia. “La realizzazione della docuserie è stato un lavoro davvero molto impegnativo ma è stato altrettanto gratificante – commenta Franchini -. Mi sono occupato delle riprese in camera e con il drone, dell’audio e dell’illuminazione degli ambienti, ovvero della fotografia, seguendo le indicazioni del regista. Volevamo creare immagini di impatto. È stata una sfida difficile, ma sono molto contento del lavoro che abbiamo realizzato”.

DOVE E QUANDO VEDERE “SENZA ELISA”

La terza puntata andrà in onda stasera alle 21 su Telelibertà, canale 76 e in streaming sul sito www.liberta.it. Tutta la serie è a disposizione on demand sul sito www.teleliberta.tv.

DOCUSERIE PRODOTTA DA TELELIBERTA’

“Senza Elisa” è la docuserie che verrà trasmessa da Telelibertà domenica 16 febbraio, domenica 22 febbraio e domenica 2 marzo, con inizio alle 21. Nel documentario intervengono Debora Pomarelli, sorella di Elisa, le amiche Arianna Belforti e Francesca Daria Dallavalle, il capitano dei carabinieri Camillo Calì, l’avvocato Mauro Pontini, lo psicoterapeuta Marco Murgia e i giornalisti del Gruppo Libertà Nicoletta Marenghi, Paolo Marino e Marcello Pollastri. La docuserie è scritta e diretta da Gianfranco Di Silvestro, direttore editoriale Gian Luca Rocco, supervisione tecnica Alessandro Siena, supervisione legale Alessandro Miglioli, operatore di camera e drone Davide Franchini, audio in presa diretta Davide Franchini, musiche Morgan Soares, autore al montaggio Sara Groppi, produzione Gianfranco Di Silvestro e Alessandra Colpo, ricerca e coordinamento editoriale Elisa Malacalza, post produzione Sara Groppi, mastering audio Maurizio Parafioriti, grafiche Alessandra Colpo.