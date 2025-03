Truffa del finto riparatore di caldaie, anziana non ci casca e chiama la polizia

Una novantaduenne piacentina è caduta nella trappola tesa dal finto riparatore di caldaie, ma quando è entrato in scena il suo complice, che doveva recitare la parte del finto poliziotto, l’anziana si è ribellata.

Il finto poliziotto, infatti, si è presentato alla novantaduenne con una bandana che gli avvolgeva la testa e una mascherina anti-covid sulla bocca, lasciando visibili solo gli occhi. Per la donna chi si presentava come poliziotto è apparso più come un malfattore, e ha avuto ragione.

L’anziana ha cominciato a gridare: “Chiamo la polizia!” E alla parola “polizia”, i due truffatori sono scappati di corsa. È accaduto venerdì scorso in una via trasversale di viale Dante.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ