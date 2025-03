Cantiere di piazza Cittadella, modifica della viabilità per i lavori alla fognatura

Cambia la viabilità nella zona di piazza Cittadella, a partire da giovedì 6 marzo, per consentire i lavori di spostamento del tratto di condotta fognaria che si trova in parte all’interno della recinzione di cantiere ma che interessa direttamente anche la sede stradale in prossimità dell’angolo tra la piazza e via Baciocchi (di fronte alle ex Scuderie di Maria Luigia).

E’ dunque necessario modificare i flussi viabilistici del comparto (come da schema allegato) con la chiusura temporanea di Via Baciocchi e la conseguente separazione tra Piazza Cittadella e Piazza Casali.

sopralluogo al cantiere

Nella mattinata di oggi, lunedì 3 marzo, si è tenuto un sopralluogo tecnico nel cantiere per stabilire come procedere con i lavori. Presenti tra gli altri il Collaudatore dell’opera, il RUP del Comune di Piacenza, la Direzione lavori di Piacenza Parcheggi, la ditta esecutrice, la sorveglianza archeologica, alcuni tecnici di Ireti e della pubblica illuminazione.

L’obiettivo dell’incontro in loco, di natura esclusivamente tecnica, era quello di coordinare le attività di cantiere concordemente con Ireti e l’assistenza archeologica per la realizzazione della sezione di scavo per lo spostamento della fognatura. A questi aspetti si è aggiunta la questione legata alla pubblica illuminazione e al piano di illuminazione del cantiere stesso, al fine di anticipare e condividere le azioni relative a una corretta gestione delle infrastrutture presenti e a garantire una corretta illuminazione della zona.

i lavori di scavo

L’intervento di scavo sarà effettuato dalla ditta esecutrice sia con la supervisione degli archeologi incaricati alla sorveglianza sia con il controllo dei tecnici Ireti.

“Con riferimento ai tempi per tale intervento, risulta attualmente difficile determinarne una durata certa a priori – fa sapere l’amministrazione comunale – in virtù della situazione sottostante che si rinverrà durante la fase di scavo. Nel frattempo, già nella mattinata di oggi, è iniziato lo scavo relativo allo stesso intervento di spostamento della condotta fognaria nella parte interna del cantiere, chiaramente con le medesime modalità di controllo da parte della sorveglianza archeologica”.