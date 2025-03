Comune, Confedilizia e agenti immobiliari uniti per nuovi alloggi agli universitari

Per provare a risolvere la questione della mancanza di alloggi destinati agli universitari il Comune di Piacenza chiama a raccolta le associazioni di categoria che più hanno il polso della questione abitativa della città. Confedilizia per i proprietari di casa, Fiaip e Fima per gli agenti immobiliari professionali. Al tavolo presente anche il Solco che gestisce gli sportelli di orientamento comunali per i giovani. Il tema all’ordine del giorno è la sempre più grave carenza di alloggi in affitto destinati agli universitari che cresce con l’aumento della popolazione studentesca in città.

E’ sufficiente fare un giro di telefonate alle più importanti agenzie immobiliari che operano sul territorio comunale per ottenere un numero significativo: dalle 10 alle 15 chiamate al giorno da parte di persone che cercano appartamenti in affitto, soprattutto studenti universitari.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTÀ