Associazione Hospice di Borgonovo, raccolti 120mila euro nel primo anno

L’Associazione Hospice di Borgonovo tira le somme del primo anno di attività a fianco della Casa per le cure palliative valtidonese. Durante i primi dodici mesi di attività il sodalizio ha raccolto 120mila euro che sono subito stati destinati all’hospice di Borgonovo. Un carico di solidarietà raccolto grazie a piccole e grandi iniziative, sponsor che hanno messo mano al portafoglio.

“Il 60% di quanto siamo riusciti a raccogliere in questo nostro primo anno – dice la presidente Maria Teresa Piroli – è stato investito in attrezzature, tra cui un impianto di chiamata per le emergenze, mobili frigobar, due letti di degenza, computer e stampante per il personale che opera in struttura”.

Un sodalizio di cui fanno parte diverse realtà

L’Associazione Hospice di Borgonvo ha preso il testimone dagli Amici dell’hospice, che un anno fa ha cessato la sua attività, ed è coposta di quattro associazioni: Proloco di Strà Trevozzo Castello Immagini, Amici di Fontana e Assistenza delle Piccole Cose,

Hospice di Borgonovo: una storia lunga vent’anni

La Casa per le cure palliative quest’anno festeggia 20 anni di attività. Fu la prima ad essere aperta in tutta la provincia.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’