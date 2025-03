Ex caserma Cantore in vendita, 13mila metri quadri tra Facsal e Stradone

Da qualche giorno c’è il cartello “vendesi” all’ingresso dell’ex caserma Cantore in stradone Farnese. L’ha affisso la Cassa depositi e prestiti che ne è proprietaria dal 2014 quando il cinquecentesco complesso monumentale nato come monastero agostiniano lo rilevò dall’Agenzia del Demanio.

L’operazione di vendita fa capo a Cdp Real asset sgr spa, e segnatamente al Fiv, Fondo investimenti che ha il compito di “valorizzare gli immobili in portafoglio dal significativo impatto sulle economie dei territori per la loro successiva vendita o messa a reddito”. E’ quanto si legge nel sito Internet in cui si informa che il complessivo ammontare immobiliare a livello nazionale sottoscritto da Cdp e dal ministero dell’Economia è pari a 1.130 milioni di euro. Sommatoria a cui contribuisce anche il valore della Cantore, i 13.200 metri quadrati tra il Pubblico Passeggio e lo Stradone.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’