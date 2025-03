“Mio marito non parla, usa le mani”: 60enne a processo per maltrattamenti

“Lui non parla con la voce, ma con le mani. Però poi quando sono venuti i carabinieri si è calmato”. A dirlo una 65enne, residente a Piacenza, il cui marito 60enne è imputato di maltrattamenti. Durante le udienze dibattimentali di questo processo, è emersa una lunga serie di maltrattamenti che si sono protratti per un ventennio e fino a tempi recenti. La donna aveva raccontato che il marito le diceva sempre di andarsene. La giudice le aveva chiesto: “E lei non se ne andava?”. La donna: “E dove dovevo andare? I carabinieri mi hanno consigliato di andare via, mio marito mi dice di andare via… Ma io dove vado? Non voglio andarmene via”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’