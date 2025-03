Ramadan, niente mensa per bimbo di 7 anni. Il papà: “Ha chiesto lui di digiunare”

A 7 anni è un alunno di una scuola elementare del Quarto Circolo, e sarebbe già osservante delle regole dell’Islam. Il digiuno del mese di Ramadan in particolare, iniziato sabato scorso per tutti i musulmani. La scuola, appresa la richiesta di esonero del bambino dalla mensa, ha chiesto un confronto con la famiglia, per una decisione che rientra nella piena discrezionalità dei genitori stessi e su cui la scuola può solamente fornire un parere. E’ un caso, perché il bambino è molto giovane, senza tuttavia risultare isolato.

In diversi circoli didattici cittadini, infatti, durante il mese di Ramadan, alunni di elementari (soprattutto degli ultimi anni) appartenenti a famiglie di fede islamica lasciano la scuola per il tempo-mensa, e farvi ritorno in seguito.

L’articolo di Simona Segalini su Libertà