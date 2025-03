Verso la Pasqua: avvio della Quaresima con il mercoledì delle Ceneri

Si apre in diocesi il 5 marzo con il Mercoledì delle Ceneri il tempo della Quaresima. In serata, alle 20.30, è in programma a Piacenza la processione penitenziale dalla basilica di San Francesco alla Cattedrale, dove sarà celebrata la messa presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto. Qui avranno luogo il rito di imposizione delle Ceneri e l’iscrizione del nome nel “Libro della vita” da parte di nove catecumeni, fra cui sei italiani, che riceveranno il battesimo nella notte di Pasqua. Di questi, la più giovane ha 18 anni, il più grande 41; sono seguiti nella loro formazione dal Servizio per il catecumenato degli adulti guidato dal diacono Matteo dell’Orto insieme alla moglie Michela Cattelli.

Alla celebrazione saranno presenti anche due sacerdoti ucraini che giovedì 6 marzo alle ore 18.30 al Seminario vescovile di via Scalabrini 67 a Piacenza racconteranno il loro impegno tra la popolazione colpita ucraina dalla guerra. A sostenerli, la Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio. Si tratta di don János Filep vicedirettore della Caritas diocesana dell’Eparchia greco-cattolica di Mukachevo, e don Peyter Skoropadskyy della Caritas di San Pantaleimon, nella regione occidentale della Transcarpazia. Don Filep è stato alunno del Collegio Alberoni.

Il dipinto di Marc Chagall

Il tema della Quaresima diocesana – “Tutto ciò che è mio è tuo” – si ispira alla parabola del Figliol prodigo narrata nel vangelo di Luca al capitolo 15. Accompagna il percorso il dipinto dedicato a questa scena della Bibbia – il perdono del Padre nell’abbraccio con il figlio -, opera dell’artista russo-francese Marc Chagall.

La Via Crucis realizzata dai detenuti delle Novate

Fra il materiale a disposizione delle parrocchie si trova anche il testo della Via Crucis “L’ora d’amore”, realizzata in otto stazioni dai detenuti delle Novate insieme ad alcuni giovani sotto la guida del cappellano del carcere don Adamo Affri.

Una barca per l’Amazzonia

In campo missionario, invece, le offerte che verranno raccolte dalle parrocchie serviranno per donare una barca a motore alla brasiliana diocesi di San Gabriel da Cachoeira in Amazzonia ai confini con la Colombia. Il vescovo di quella diocesi è mons. Raimondo Vanthuy Neto, formatosi negli scorsi anni nello Stato di Roraima insieme ai missionari piacentini. La barca è l’unico mezzo di trasporto possibile per raggiungere le varie comunità indigene disseminate lungo i fiumi.

Le iniziative in sintesi

Questi le iniziative in programma in diocesi per la Quaresima in vista della Pasqua:

Mercoledì 5 marzo, Le Ceneri (inizio della Quaresima): processione penitenziale dalla basilica di San Francesco alla Cattedrale; messa con imposizione delle ceneri e iscrizione del nome per nove catecumeni che riceveranno il battesimo a Pasqua.

Giovedì 6 marzo ritiro penitenziale per sacerdoti e diaconi nella chiesa di Santa Franca a Piacenza.

Da venerdì 21 a domenica 23 marzo esercizi spirituali per adulti al Centro pastorale Bellotta predicati dal sacerdote milanese don Claudio Burgio, cappellano al carcere minorile Beccaria (iscrizioni: Segreteria pastorale, [email protected] – 0523.308315).

Lunedì 24 marzo giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri: alle 20.45 nella chiesa di Santa Franca veglia dedicata alla memoria di Annalena Tonelli uccisa in Somalia nel 2003.

Da venerdì 28 a domenica 30 marzo esercizi spirituali dei giovani (dai 18 ai 35 anni) al Seminario vescovile di Bedonia guidati da don Carlo Pagliari.

Domenica 6 aprile nelle parrocchie giornata a sostegno delle Missioni diocesane.

Sabato 12 aprile giornata giubilare diocesana dei preadolescenti e cresimandi.