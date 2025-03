Code sulla Ss 45, arrivano i movieri chiesti dai sindaci. E spunta un semaforo a Coni

La protesta delle ultime ore e la preoccupazione incassano un primo risultato. Torneranno domenica i movieri sulla Statale 45, in prossimità dei tre semafori in cui si sono create nei giorni scorsi lunghe code (un’ora e mezza Piacenza-Bobbio) al primo evento da migliaia di persone della stagione, il Carnevale bobbiese.

Si replica questa domenica con maschere e carri allegorici, ma nessuno – questo è chiaro – vuole replicare il traffico in tilt. E così non sarà, almeno stando alle rassicurazioni circolate ieri mattina, perché in prossimi dei possibili ingorghi ci sarà chi fisicamente regolerà il traffico.

Il sindaco di Rivergaro Andrea Gatti aveva caldeggiato lunedì mattina una soluzione – temendo soprattutto per i mezzi di soccorso, ambulanze e vigili del fuoco – in una lettera ad Anas; e il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali ha contattato al telefono i funzionari della strada.

“I movieri saranno in tutti i semafori della “45” tra Rivergaro e Bobbio”, precisa Pasquali. “Così mi è stato garantito, almeno nelle ore più calde per il traffico, comprese quelle tra le 17 e le 20. Anas si è detta disponibile ad adottare questa soluzione ogni volta che sarà necessario”.

Il sindaco, che è anche presidente dell’Unione montana, segnala inoltre come entro l’estate molti semafori nella parte alta della valle saranno tolti perché termineranno i cantieri (tranne a San Salvatore).

Soddisfatto per l’arrivo dei movieri è il sindaco Gatti: “Anas mi ha contattato subito dopo la lettera”, spiega. “Abbiamo anche ottenuto che si possa ragionare insieme finalmente sui limiti di velocità nei centri abitati, così da poter valutare in certi tratti la predisposizione dei necessari attraversamenti pedonali. Mi comunicheranno inoltre a breve il cronoprogramma dei lavori in corso. Il cantiere a Fabiano dovrebbe essere ormai terminato, mancano asfalti e cordoli di sicurezza”.

Ieri mattina diversi pendolari hanno segnalato un nuovo semaforo tra Coni e Casino Agnelli, spuntato a sorpresa. Anche qui la ragione sembra essere un ennesimo cedimento franoso.

