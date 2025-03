Mobilità sostenibile, presentato il progetto “Bike to Work”

Piacenza cerca di diventare sostenibile nel campo della mobilità. A questo proposito, oggi in comune è stato presentato il progetto “Bike to work 2024-2026”, realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, il cofinanziamento per il 20% da parte del comune e in collaborazione con Wecity, la piattaforma per la mobilità sostenibile.

L’iniziativa, rivolta ai dipendenti di aziende ed enti pubblici con sede nel territorio comunale, prevede un incentivo economico di 0,20 euro per chilometro percorso per chi sceglie di lasciare l’auto a casa e adottare un mezzo più sostenibile – bicicletta tradizionale, bicicletta a pedalata assistita o e-bike e monopattino elettrico – per gli spostamenti quotidiani verso il posto di lavoro pari o superiori a 2 km (andata e ritorno) e fino a un massimo di €50 al mese.

Grazie alla tecnologia di Wecity, i percorsi saranno tracciati e monitorati tramite un’app

dedicata, garantendo la corretta registrazione dei chilometri percorsi e la trasparenza

nell’erogazione dei contributi.

Le candidature sono già aperte. Le aziende e gli enti pubblici possono presentare la loro manifestazione di interesse per permettere ai propri dipendenti di partecipare al programma.

Per aderire, è necessario consultare il regolamento pubblicato sul sito web comunale e inviare la richiesta di partecipazione tramite il format ufficiale, allegando la documentazione richiesta.