Ragazzo minacciato con un coltello durante una rissa all’uscita da scuola

Per due ragazzini della scuola media Alberoni l’uscita di scuola di mercoledì 4 marzo è stata parecchio movimentata: una rissa, un coltello e tanto spavento. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio nei pressi della scuola Alberoni, quando i ragazzi delle medie escono da lezione, verso le 13 e 30. Poco dopo il suono della campanella, un’insegnante ha infatti notato una quindicina di ragazzini che si sono fronteggiati in una rissa; quando poi si sono dileguati, a terra è rimasto un coltello.

Chiamate successivamente, sul luogo sono giunte due pattuglie della polizia che hanno ascoltato due ragazzi vittime dell’aggressione, apparsi spaventati, cercando di mettere insieme gli indizi per capire che cosa sia avvenuto. Nel frattempo i giovani sono stati raggiunti anche dai genitori. Almeno uno dei ragazzi, a quanto è dato capire, sembra sia stato anche minacciato.

