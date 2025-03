Ricerca degli antenati: a Rottofreno il servizio diventa a pagamento

Troppe persone, soprattutto sudamericane, chiedono notizie di parenti ascendenti. Così Rottofreno si adegua alla legge che permette di introdurre il pagamento per le ricerche, finora gratuite. Ad esempio, da oggi le “domande di certificati ed estratti per riassunto formati da oltre un secolo o per copia integrale non corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce” costano 300 euro per ciascun atto. Se si conoscono i dati dell’avo, la cifra si dimezza.

All’anagrafe e servizi demografici spiegano quanto deliberato dalla giunta: “Se qualcuno ci chiede notizia dei loro parenti, noi siamo tenuti a rispondere. Ma le ricerche occupano parecchio tempo. Spesso dobbiamo procedere manualmente sui registri di stato civile dell’Ottocento. Se non si conosce la data di nascita diventa ancora più difficile, perché in passato si usavano le omonimie per tradizione”.

L’ARTICOLO DI ANGELA ZEPPI SU LIBERTA’