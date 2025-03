Truffatori scatenati: un colpo frutta orologi d’oro, due non vanno a segno

Truffatori scatenati negli ultimi giorni tra città e provincia.

Due donne spacciandosi per controllori del gas e dell’energia elettrica hanno tentato di raggirare un anziano, che però non è caduto nell’inganno ed ha telefonato al 112. È accaduto l’altra mattina intorno alle 10.30 alla Besurica. Una delle donne ha telefonato dicendo che sarebbe passata per un controllo. Poco dopo il campanello ha suonato alla casa dell’anziano, che ha potuto vedere le due truffatrici dal videocitofono. Insospettito, non ha aperto ed ha chiamato i carabinieri.

Un’altra tentata truffa, stavolta di finti appartenenti alle forze dell’ordine, si è verificata in via Genova. Una donna ha suonato al campanello di un pensionato dicendo che si erano verificati dei furti in zona e che stava cercando i ladri.

Subito dopo ha suonato al citofono dell’anziano una seconda persona che si è presentata poi alla porta indossando una giacca con la scritta “sicurezza” e sostenendo di essere un appartenente alle forze dell’ordine. L’anziano non ha però fatto entrare i truffatori ed ha chiamato il 112.

Purtroppo, a Castel San Giovanni il raggiro del fino appartenente alle forze dell’ordine è andato a segno. La vittima, un anziano, ha fatto incautamente entrare in casa lo sconosciuto e quando questi se n’è andato mancavano due orologi d’oro. Il pensionato ha subito telefonato al 112 e sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di San Nicolò che hanno avviato gli accertamenti del caso.