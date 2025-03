Una ricetta con una verdura di stagione: per l’8 marzo ”La salute è nel piatto”

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo, l’Ausl di Piacenza e Coldiretti Piacenza invitano tutte le donne a partecipare all’evento “Gusta la prevenzione, la salute è nel piatto”, che si terrà a partire dalle 10.30 al Mercato Coperto di Campagna Amica, in via Farnesiana.

L’incontro vedrà la partecipazione di Dante Palli, direttore della Breast Unit dell’Ausl di Piacenza, ed Elisa Carrai, dietista dell’Ausl di Piacenza. L’iniziativa, parte di un ciclo di eventi dedicati all’alimentazione sana, ha come obiettivo sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle scelte alimentari per la salute.

L’evento, promosso dalla Breast Unit dell’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con Armonia, Coldiretti Piacenza e Coldiretti Donne Piacenza, prenderà il via con una “sfida speciale” dal titolo “Ricetta smart&sana”.

Le partecipanti avranno l’opportunità di condividere una ricetta veloce, nutriente e semplice, utilizzando almeno una verdura di stagione.

Le ricette dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail [email protected] e presentate dal vivo al Mercato Coperto. La dietista Elisa Carrai commenterà le ricette e sceglierà quella che, dal punto di vista nutrizionale, risulterà più equilibrata e creativa. L’autrice della ricetta selezionata riceverà un gustoso omaggio dal Mercato Coperto.