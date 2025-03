Autobus in fiamme sulla provinciale a Rustigazzo, salvi l’autista e la passeggera

Fiamme vive e colonne di fumo nero alte svariati metri.

Verso le 14 di oggi, giovedì 6 marzo, un autobus Seta è andato in fiamme sulla strada provinciale 14, nei pressi di Rustigazzo, nel territorio comunale di Lugagnano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: per fortuna, non ci sono feriti. Sul mezzo era presente una sola passeggera, che è riuscita a salvarsi, come anche l’autista dell’autobus.

La causa dell’incendio potrebbe essere, dalle prime indiscrezioni, un guasto tecnico.