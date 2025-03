Benefattori anonimi regalano un prezioso massaggiatore cardiaco esterno all’Ausl

L’Azienda Usl di Piacenza ha ricevuto un importante dono: si tratta di un massaggiatore cardiaco esterno a servizio degli operatori del 118. Questo dispositivo si aggiunge ai tre già disponibili per i professionisti della Val d’Arda sui mezzi in partenza da Roveleto, Fiorenzuola e Bobbio.

Il massaggiatore cardiaco esterno consente di proseguire con le compressioni toraciche durante il trasporto dei pazienti in ambulanza, un momento cruciale in cui gli operatori continuano a prestare assistenza al paziente.

Lo strumento, del valore di circa 17mila euro ciascuno, è stato donato da benefattori che hanno scelto di rimanere anonimi, in sinergia con Progetto Vita, un’associazione molto attiva sul territorio di Piacenza.

Desiderosi di supportare l’attività dei professionisti di Emergenza e urgenza, i donatori hanno manifestato la loro volontà a Matteo Sonzini, operatore 118, che si è subito attivato per trasformare questo desiderio in un concreto supporto per la comunità, fornendo uno strumento in grado di eseguire un corretto massaggio cardiaco senza interruzioni.



Alla formalizzazione della donazione, oltre a Matteo Sonzini e alla dottoressa Daniela Aschieri, direttore dipartimento Medicine specialistiche, direttore Cardiologia e Utic in rappresentanza di Progetto Vita, erano presenti il direttore generale Paola Bardasi, che ha voluto ringraziare l’associazione per l’attenzione al sistema 118 locale, affiancata da Enrica Rossi, direttore dell’Emergenza Territoriale 118, Stefano Nani, dirigente delle Professioni sanitarie – Area emergenza territoriale 118 Pronto soccorso e Cau, e Alessandro Gandolfi, coordinatore dell’Emergenza territoriale 118 dell’Ausl di Piacenza.



“I massaggiatori cardiaci esterni – ha sottolineato Enrica Rossi – rendono l’intervento degli operatori ancora più tempestivo, efficace e qualitativamente ideale soprattutto in caso di arresti cardiaci da asistolia o blocchi o nei trasporti lunghi. Questi dispositivi, posizionati sul torace del paziente colpito da arresto cardiaco, eseguono una serie di compressioni toraciche esterne con una cadenza regolare e una profondità bilanciata sulla persona e per essere performanti secondo gli standard di qualità”.

“Uno strumento importante – ha commentato Daniela Aschieri – che entra in azione quando il defibrillatore ha già fatto il suo intervento o non serve perché l’arresto cardiaco non nasce da una fibrillazione ventricolare, ma da una asistolia e affianca gli operatori nella pratica di stimolazione”.

“Grazie alla generosità dei benefattori e di Progetto Vita – ha quindi concluso Stefano Nani ringraziando anche Matteo Sonzini – arriviamo a quattro massaggiatori cardiaci esterni operativi sul territorio. Si tratta di uno strumento di supporto fondamentale per gli operatori sanitari, che consente loro di intervenire anche su altre funzioni vitali, come la respirazione, mentre il massaggiatore cardiaco continua a stimolare il ritmo cardiaco. Inoltre, il dispositivo permette di proseguire con le compressioni anche durante il trasporto del paziente in ambulanza, quando gli operatori sono impegnati a prestare assistenza, ma devono rimanere allacciati in sicurezza”.