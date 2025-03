Cattivi odori a Sarmato, la sindaca Ferrari scrive al prefetto e ad Arpae

Quasi una settimana di odori molesti al primo mattino e alla sera, provenienti dall’impianto di compostaggio Maserati Energia e dai massicci spandimenti di liquami nei campi. Sono giorni difficili per i nasi degli abitanti di Sarmato, tanto che la sindaca Claudia Ferrari nei giorni scorsi ha scritto ad Arpae per segnalare il problema, ma anche al prefetto Paolo Ponta perché convochi un tavolo, dal momento che “gli effetti di questi disagi – si legge – rischiano di trasformarsi a breve in un problema di ordine pubblico”.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ