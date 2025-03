Dubbi per la nuova raccolta rifiuti, in sei mesi novemila richieste dei piacentini a Iren

Il passaggio alla nuova raccolta differenziata con l’introduzione – seppur graduale – della “raccolta puntuale dei rifiuti” sta creando un certo disorientamento tra i piacentini. Che manifestano l’assoluta necessità di informarsi.

A confermarlo sono i dati resi noti da Iren sulle chiamate al call center, sugli accessi agli sportelli, sull’utilizzo dell’applicazione per smartphone.

Negli ultimi sei mesi – corrispondono praticamente all’inizio della nuova raccolta differenziata nel territorio del Comune di Piacenza – Iren, ovvero l’ente gestore della raccolta, ha registrato circa novemila contratti, di cui 6.750 telefonate al call center gratuito. I restanti divisi tra sportelli e applicazione per gli smartphone. Quest’ultima ha realizzato un vero e proprio exploit, con il 258% di utenti in più.

NUOVA DIFFERENZIATA, LA LETTERA DI 24 SINDACI PIACENTINI

Le nuove modalità di raccolta differenziata fanno discutere anche i primi cittadini che hanno ottenuto un incontro con Atersir il prossimo 11 marzo. La convocazione arriva dopo la presa di posizione di ventiquattro sindaci del territorio piacentino, tutti di giunte in area centrodestra, che hanno preso carta e penna e hanno scritto all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (Atersir, appunto) esprimendo la loro forte preoccupazione in vista della raccolta puntuale che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi investirà anche i loro comuni.

Non solo: hanno chiesto di non dover firmare la lettera che verrà inviata ai cittadini delle varie municipalità alla partenza della raccolta.