Il Pug si presenta alla città, al via la campagna informativa “Prospettiva Piacenza”

Dopo l’assunzione della proposta di Pug da parte della giunta comunale di Piacenza, lo strumento in cui si delinea il progetto della città pubblica cui dovranno fare riferimento tutte le trasformazioni urbanistiche future, si apre ora la fase di coinvolgimento della collettività per raccogliere consigli, critiche, osservazioni e controdeduzioni.

L’iter che conduce alla definitiva adozione del Piano urbanistico generale prevede incontri con il territorio, improntati – nelle intenzioni dell’amministrazione comunale – alla massima trasparenza, partecipazione e al confronto.

A partire da oggi, giovedì 6 marzo, dalla sezione dedicata del sito web comunale – www.comune.piacenza.it/pug – si può accedere a tutta la documentazione riguardante la proposta di Pug, in vista della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna prevista per il 26 marzo prossimo. Da quella data, stakeholder, associazioni e cittadini avranno 120 giorni di tempo – entro il 24 luglio 2025 – per inviare le proprie osservazioni in merito, con le modalità che verranno rese note.

la presentazione generale del pug alla città

Proprio mercoledì 26 marzo è in calendario, alle 17.30 nel salone di Palazzo Gotico, l’evento pubblico di presentazione generale della proposta di PUG alla città, alla presenza dell’Amministrazione comunale e del team di progettisti che ne ha elaborato i contenuti.

Sarà il primo di una serie di appuntamenti che si articoleranno, sulla scia della positiva esperienza dei Laboratori di Quartiere da cui è scaturito il primo Bilancio Partecipativo dell’ente, in sei incontri serali (con inizio alle 20.30) in varie zone del territorio urbano e delle frazioni:

– martedì 1° aprile all’Auditorium Sant’Ilario, con focus sull’area interna alla cerchia

muraria dell centro storico e il Cheope

– martedì 8 aprile nell’aula magna della scuola Calvino di via Boscarelli, per la zona di Sant’Antonio, Infrangibile, Borgotrebbia e Veggioletta

– martedì 15 aprile al Centro per le Famiglie, Galleria del Sole alla Farnesiana,

includendo anche Baia del Re e San Lazzaro

– martedì 22 aprile nel salone parrocchiale di San Giuseppe Operaio per la zona di viale Dante, via Veneto, Piacenza Sud, Galleana e Stadio

– martedi 29 aprile nel salone parrocchiale della Besurica, ricomprendendo anche

Quarto, Vallera, Pittolo e La Verza

– martedì 6 maggio alla ex scuola primaria di Mortizza, per le frazioni di Roncaglia, Gerbido, Mortizza, Bosco dei Santi, I Vaccari, Mucinasso e Montale.

“prospettiva piacenza”

La campagna di comunicazione istituzionale che prende il via oggi – “Prospettiva Piacenza” – dà il nome anche al portale dedicato www.prospettivapiacenza.it, che raccoglie e semplifica le informazioni del Pug trasformandole in un racconto non tecnico, accessibile a tutti. Attraverso un sistema di cartoline illustrate, i cittadini possono esplorare le strategie urbane e consultare, su una mappa interattiva, 31 interventi geolocalizzati che danno la portata dei principali interventi di trasformazione previsti nel PUG.

Una sezione “Domande & Risposte” chiarisce in modo semplice i termini tecnici del Piano e le fasi della programmazione.

Una visione condivisa per la Piacenza di domani

La proposta del nuovo Piano Urbanistico Generale di Piacenza interpreta, secondo palazzo Mercanti, una strategia precisa: “affrontare le sfide ambientali, economiche e sociali di oggi pensando alla città di domani, per offrire una nuova prospettiva a tutta la cittadinanza”.

le visioni della piacenza del futuro

Quattro le visioni fondamentali che definiscono la Piacenza del futuro:

Piacenza ECOLOGICA – Nuove aree verdi di qualità, stop al consumo di suolo, recupero di aree del patrimonio pubblico, promozione della mobilità dolce e intermodale.

Piacenza ATTRAENTE – Cura della città storica, attenzione ai bisogni delle nuove generazioni, aumento degli spazi e delle funzioni pubbliche, con nuove funzioni per luoghi strategici.

Piacenza INNOVATIVA – Gestione più efficiente degli immobili pubblici, crescita della città universitaria, sviluppo creativo e culturale, nuove infrastrutture per la mobilità.

Piacenza AFFIDABILE – Contenimento dei rischi climatici, solidarietà e inclusione, sicurezza urbana, contrasto al degrado.

“rispondere con dinamismo alle sfide della città”

“Volevamo un Piano urbanistico chiaro, efficace, capace di bilanciare interessi pubblici e privati senza perdere flessibilità – spiega Adriana Fantini, assessore all’Urbanistica del Comune di Piacenza -, valorizzando le caratteristiche innovative di uno strumento che è progettato per rispondere con dinamismo alle sfide di una città in continua evoluzione. La proposta del nuovo Pug nasce da un percorso di ascolto del territorio, con molte occasioni di confronto tra istituzioni, cittadini, associazioni e stakeholder dal novembre 2022 ad oggi. Un dialogo che ci ha permesso di costruire una strategia capace di tenere insieme tutela ambientale e sviluppo, identità locale e innovazione; e che ora continua, per consentire a tutti di esprimere le proprie osservazioni con consapevolezza”.

“Il racconto di un cambiamento”

“La campagna informativa “Prospettiva Piacenza” è il racconto di un cambiamento che parte dalle persone – aggiunge la sindaca Katia Tarasconi -, confermando l’impegno dell’Amministrazione per una pianificazione trasparente e partecipativa, che fornisca a tutti gli strumenti per comprendere le intenzioni, gli obiettivi e le azioni che trasformeranno la città nei prossimi anni. Abbiamo lavorato con metodo, ascoltando la città e basando ogni scelta su dati oggettivi. Il risultato è una proposta di PUG ambizioso e concreto, che guarda al futuro e pone le basi per una Piacenza più sostenibile, accogliente e innovativa”.

Oltre agli incontri pubblici e alla comunicazione digitale, tramite il sito web e i canali social, oltre alla piattaforma Prospettiva Piacenza, la campagna informativa prende forma anche nello spazio pubblico con una campagna di affissioni. Grandi manifesti (6×3 metri) saranno posizionati in 15 punti strategici della città, mentre 200 poster (70×100 cm) saranno collocati nei principali luoghi di aggregazione per informare la cittadinanza sul nuovo Pug.