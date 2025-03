La primavera è ormai arrivata, ma il parco giochi del Facsal è ancora chiuso

È chiuso dal 7 ottobre il campo giochi comunale del Pubblico Passeggio. Causa lavori, quelli per la riqualificazione di una delle aree ludiche più frequentate della città. “Riqualificazione integrale”, si legge nel cartello affisso all’ingresso che informa l’utenza che “verrà riaperto all’inizio della prossima primavera“.

La primavera è alle porte, ma il cantiere non sembra sul punto di terminare. L’area è tutta una movimentazione di terreno con qualche attrezzatura ludica posata, ma il grosso delle opere ancora in alto mare. Ieri mattina l’unica presenza era una ruspa in azione nel punto dove stava l’edificio dei servizi pubblici che è stato demolito e ne vanno rimossi i detriti.

Il cantiere è stato consegnato dal Comune lo scorso 27 maggio alla ditta aggiudicataria, la Nebrodinverde di Bronte, in provincia di Catania, che si appoggia, in subappalto, alla Tecno Verde di Casina (Reggio Emilia). Di 550mila euro l’importo di lavori (comprendono anche il rifacimento del campo da calcio al parco giochi della Baia del Re), il cui cronoprogramma è stimato in sei mesi. Teoricamente, partendo da fine maggio, si arriva a fine novembre (scorso). E sempre quello di fine novembre è il termine se si conteggiano i 47 giorni a far data dal 7 ottobre indicati in uno dei cartelli affissi ai cancelli come “durata presunta dei lavori in cantiere”. Siamo al 5 marzo e la situazione è quella sopra descritta.

Chi frequenta la zona dice che di lavorazioni se ne sono viste un po’ all’inizio, poi una prolungata stasi fino alla ripresa in queste settimane. E riferisce che gli addetti del cantiere hanno indicato per fine aprile la previsione di conclusione. Sta di fatto che con il meteo mite e soleggiato di questi giorni il Facsal, nel pomeriggio, si riempie di vita. Tra i più piccoli e i loro genitori e nonni la mancanza del campo giochi si fa sentire, come anche quella dei bagni.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SI LIBERTÀ