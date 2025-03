Piazza Cittadella, ripartono i lavori e cambia la viabilità: traffico in tilt

Piazza Cittadella continua a essere uno dei temi più caldi in città: dopo la ripartenza dei lavori per la costruzione del parcheggio interrato, è stata cambiata la viabilità per permettere lo spostamento della linea fognaria.

Dalle 7 di oggi, giovedì 6 marzo, è istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di fronte al civico 24.

Sempre in piazza Cittadella, nel tratto di piazza formato tra l’intersezione stradale con largo Brigata Piacenza e l’intersezione stradale con via Baciocchi, è istituito il senso unico di marcia con direzione via Cavour.

Senso unico di marcia con direzione via Cavour anche in via Baciocchi, nel tratto di strada formato tra l’intersezione stradale con via Cittadella e l’intersezione stradale con via Cavour.

L’ordinanza comunale prevede che sia la ditta esecutrice dei lavori (Edilstrade Buildings) a occuparsi della segnaletica stradale relativa alle temporanee modifiche viabilistiche e a fornire adeguate indicazioni ai residenti e chi ne abbia necessità.

Nonostante i numerosi cartelli presenti, gli automobilisti hanno continuato a sbagliare strada, rimediando poi con manovre originali per fare inversione di marcia.