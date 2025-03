Ricerca contro la sclerosi multipla, nel fine settimana tornano le gardenie di Aism

Torna la campagna benefica delle gardenie di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla). Anche la sezione di Piacenza aderisce, allestendo una serie di stand sia in città sia in provincia nel prossimo fine settimana.

Nello specifico, sabato i volontari distribuiranno le piantine all’inizio del Facsal dalle 9 alle 14, alla Besurica dalle 9 alle 13, in via XX Settembre all’angolo con via Chiapponi dalle 9 alle 13, davanti all’Esselunga di via Conciliazione e a quella di via Manfredi, al Gigante di San Nicolò e a Fiorenzuola solo alla mattina.

Domenica i banchetti saranno presenti sul Facsal dalle 9 alle 14, davanti all’Esselunga di via Conciliazione e a quella di via Manfredi dalle 9 alle 14, al Gigante di San Nicolò e, solo al mattino, nei comuni di San Rocco, Castel San Giovanni, Agazzano, Borgonovo, Roveleto di Cadeo, Carpaneto e nella frazione di Pittolo.

La campagna è finalizzata a sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate: i fiori rappresentano lo stretto legame che c’è tra le donne e malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini.

TUTTI I DETTAGLI DELL’INIZIATIVA DI AISM