Screening gratuito dell’udito per adolescenti, da domani aperte le prenotazioni

In occasione della Giornata mondiale dell’udito, l’Otorinolaringoiatria dell’Azienda sanitaria di Piacenza propone una giornata di screening gratuito, riservata ai nati dal 2008 al 2012 e fissata per venerdì 14 marzo.

Le visite, che si svolgeranno sia negli ambulatori di Audiologia dell’ospedale in via Taverna, sia negli ambulatori di piazzale Milano, sono prenotabili attraverso il numero verde 800.651.941.

Si tratta di un test non invasivo che è in grado di individuare precocemente problematiche per le quali esiste una cura o un trattamento specialistico. Il fine è quello di identificare eventuali difficoltà quando sono ancora in fase iniziale, per permetterne una successiva valutazione specialistica più approfondita. È un esame indolore che si esegue in pochi minuti che consiste nell’inviare all’orecchio del ragazzo stimoli sonori attraverso una cuffia tarata a cui poi viene chiesto di alzare la mano quando sente il suono.

Le prenotazioni saranno aperte da domani, 7 marzo. I posti a disposizione sono 60.