Tragedia in A21 a Caorso: autista scende dal camion e viene travolto

Incidente mortale all’alba del 6 marzo lungo l’autostrada A21, nel territorio di Caorso, in direzione Piacenza. Secondo la prima ricostruzione della polizia stradale, erano da poco passate le 5.30, quando un autista ha fermato il camion sulla corsia di emergenza ed è sceso, venendo però travolto da un altro mezzo pesante in transito. Per l’uomo, di nazionalità romena, non c’è stato sulla fare nonostante i soccorsi.