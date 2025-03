Villanova, partito il cantiere per eliminare tre dei nove passaggi a livello

La condanna all’isolamento, per Villanova, ha i giorni contati. Precisamente 778, prima che siano eliminati tre dei nove passaggi a livello che “soffocano” il paese.

Finalmente si vede il cantiere: Rete Ferroviaria Italiana ha definito l’area oggetto di intervento per superare con opere di viabilità alternativa i passaggi a livello in via Stradelli a Mattina, via Picasso Ratto e via Repubblica.

Ieri gli operai della ditta incaricata hanno iniziato a delimitare con una rete arancione l’area di intervento. Tra due anni la viabilità del comune di Villanova dovrebbe drasticamente cambiare, diventando più fluida e sicura, a beneficio di tutta la collettività. “Se l’intervento era già importante anni fa, dato che se ne parla da parecchio tempo – commenta il sindaco Romano Freddi – lo è ancora di più oggi che la linea ferroviaria Fidenza-Cremona è diventata molto utilizzata per il trasporto merci”.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ