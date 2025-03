Violento scontro tra auto e moto in via IV Novembre: motociclista sbalzato a terra

Violento impatto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 6 marzo, lungo via IV Novembre, a Piacenza. Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

L’uomo alla guida della moto è stato sbalzato a terra, riportando diversi traumi. Illesa la persona al volante dell’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Il motocilista è stato trasferito all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza per accertamenti. Non è in pericolo di vita.